وزير النفط الكويتي: قد تتم إعادة النظر بزيادة

2021/08/29 | 12:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس، إنه قد تتم خلال اجتماع "أوبك+" القادم في أول سبتمبر إعادة النظر في الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً، والتي وافقت عليها المجموعة في اجتماعها السابق.وفقاً لرويترز، أضاف الفارس على هامش حدث …

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