2021/08/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاحد، على زيارته لمدينة الكاظمية في بغداد.

وقال ماكرون في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم): "‏زرت مساء أمس الكاظمية، وهو مقام روحي هام لدى الطائفة الشيعية، للالتقاء بالشعب العراقي بجميع مكوّناته.



شكرًا على استقبالكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يعلق على زيارته للإمام الكاظم عليه السلام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يعلق على زيارته للإمام الكاظم عليه السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).