رئيس اللجنة الامنية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة يعلن نجاح خطة تأمين المؤتمر

2021/08/29 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن رئيس اللجنة الامنية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الفريق الاول الركن محمد حميد البياتي، اليوم الاحد، نجاح خطة تأمين المؤتمر بالكامل.

وذكر البياتي في بيان مقتضب تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "اجراءات تأمين المؤتمر كانت مرنة ولم تشهد العاصمة قطوعات كبيرة في الشوارع الرئيسية او حظراً للتجوال".

واضاف ان "اللجنة اعتمدت على القيادة المهنية والهدوء والجهد الاستخباري الدقيق".

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