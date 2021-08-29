العراق: هددها بنشر صورها او اعطائه مبلغ مالي.. وفي النهاية اصبح مصيره مأساويا

2021/08/29 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات ميسان - الهيئة الأولى، الاحد، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان بجريمة ابتزاز امرأة في المحافظة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (29 آب 2021)، أن "محكمة جنايات ميسان - الهيئة الأولى أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطاءه مبلغ مالي مقداره مليونا دينار"، لافتا إلى أن "الفتاة لجأت إلى الأجهزة الأمنية والتي بدورها تمكنت من اعتقال المدان قبل استلامه المبلغ المذكور".

واوضح، ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقا لاحكام المادة (١/٤٣٠) من قانون العقوبات".

N.A

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