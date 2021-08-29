ضربات جوية اسرائيلية على غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع

2021/08/29 | 12:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات جوية على غزة فجر الأحد بعد إطلاق بالونات حارقة على الأراضي الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “الغارات استهدفت مجمعا عسكريا لحماس يستخدم لتصنيع الأسلحة والتدريب وكذلك مدخل نفق إرهابي محاذ … Readmore

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