رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني

2021/08/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في مبنى المجلس، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، رئيس الوفد الإيراني إلى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأكّد الحلبوسي، خلال اللقاء، أهمية التعاون والعمل المشترك بين دول المنطقة، من أجل تحقيق التنمية والاستقرار، مشيراً إلى أن العراق يتطلَّع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة.

من جانبه، أكد عبد اللهيان دعمَ بلاده للعراق، مبارِكاً نجاح مؤتمر بغداد والجهود التي يبذلها العراق لتقريب وجهات النظر وتعزيز التعاون والشراكة بين دول المنطقة، ناقلاً تحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إليه وإلى أعضاء مجلس النواب العراقي، موجهاً له دعوة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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