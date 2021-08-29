بايدن يهنئ الكاظمي بنجاح قمة بغداد ويؤكد: سنواصل الوقوف مع العراق

2021/08/29 | 12:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن العراق على نجاح قمة بغداد للتعاون والشراكة.

ونقل بيان للبيت الابيض عن بايدن قوله: أهنئ حكومة ‫العراق‬ على استضافتها قمة إقليمية ناجحة ونسعى لتخفيف التوترات بين الدول المجاورة، مضيفاً: سنواصل الوقوف إلى جانب ‫العراق‬ والعمل من أجل استقرار أكبر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.‬‬‬‬

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