2021/08/29 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل / المركز الخبري الوطني وصل رئيس جهاز الامن الوطني، عبد الغني الاسدي، اليوم الأحد، الى محافظة بابل للإشراف على الخطط الخاصة بتأمين زيارة الأربعين.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس جهاز الامن الوطني، في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي يصل بابل للإشراف على الخطط الخاصة بتأمين زيارة الأربعين المركز الخبري الوطني.

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