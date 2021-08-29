أبوظبي تدعو الأفراد لتلقي الجرعة الداعمة من لقاح

2021/08/29 | 12:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مكتب أبوظبي الإعلامي الأفراد الذين تلقوا الجرعة الثانية من لقاح "سينوفارم" قبل أكثر من 6 أشهر إلى تلقي الجرعة الداعمة، وذلك لتعزيز مناعتهم ضد "كوفيد-19" والتزامًا بالبروتكول المعتمد لكل لقاح.

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