القبض على عدد من المتهمين بالمخدرات في كربلاء

2021/08/29 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مفارز شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كربلاء، القبض على عدد من المتهمين بقضايا حيازة المواد المخدرة.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في إطار جهود قيادة شرطة كربلاء في مجال ملاحقة المطلوبين والمتهمين، نفذ قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية 7 أوامر قبض كحصيلة للأيام المنصرمة بحق مطلوبين للقضاء …

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