2021/08/29 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حركت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، دعوى قضائية ضد نائب وحمايته منعوا كوادر بلدية الدورة من ازالة التجاوزات.وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “تابعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منعو بلدية من إزالة التجاوزات..



عمليات بغداد تحرك دعوى قضائية ضد نائب وحمايته المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منعو بلدية من إزالة التجاوزات.. عمليات بغداد تحرك دعوى قضائية ضد نائب وحمايته) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منعو بلدية من إزالة التجاوزات.. عمليات بغداد تحرك دعوى قضائية ضد نائب وحمايته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).