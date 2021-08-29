وفد المنتخب الوطني يصل سيئول بعد رحلة استغرقت 12 ساعة

2021/08/29 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصلَ وفد منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى سيئول، وذلك لملاقاة منتخب كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل في افتتاح التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

واستغرقت رحلة منتخبنا الوطني 12 ساعة عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية، قبل أن يخضع وفد المنتخب إلى اجراءات احترازية مشددة في مطار سيئول لساعة ونصف الساعة، قبل أن ينتقل الوفد إلى فندق خاص بالحجر الصحي، وذلك كي يخضع جميع اعضاء الوفد لمسحة كورونا، ومن ثم الانتقال إلى فندق الإقامة يوم غد الاثنين.

ولن يخوض منتخبنا الوطني حصته التدريبية اليوم الاحد، بسبب الاجراءات المشددة من قبل الجانب الكوري، بينما سيباشر المنتخب تدريباته يوم غدٍ الاثنين، تحضيراً لمباراة كوريا الجنوبية ضمن مباريات المجموعة الاولى للتصفيات الآسيوية .

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