2021/08/29 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي في

العتبة الحسينية المقدسة، عن تكفل

العتبة الحسينية المقدسة بمعالجة الطفل

مهدي من مدينة البصرة الذي يعاني ورماً

خبيثاً في العين.

ويعاني الطفل مهدي من ورم خبيث بين

شبكي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمّ تناشد لعلاج طفلها الوحيد.. وممثل المرجع السيستاني يوجه بـ"الاستجابة العاجلة’") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمّ تناشد لعلاج طفلها الوحيد.. وممثل المرجع السيستاني يوجه بـ"الاستجابة العاجلة’") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).