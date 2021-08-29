بغداد: اعتقال متهم بسرقة محولة كهرباء حكومية في باب الشيخ

2021/08/29 | 13:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، القبض

على متهم بسرقة محولة كهربائية في

العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز

مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من

إلقاء القبض على متهمين اثنين

لارتكابهم جرائم

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