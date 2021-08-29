بالفيديو .. الرئيس الفرنسي يزور كنيسة الساعة في اطار زيارته إلى الموصل

2021/08/29 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المحطة الثالثة من زيارته إلى العراق بزيارة مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد.

واستهل ماكرون زيارته بكنيسة الساعة في نينوى فيما أشار مراسل الى ان العلم الفرنسي رفع في الشوارع التي سيمر منها الرئيس ماكرون خلال زيارته الى الموصل.

ومن المؤمل ان يزور الرئيس الفرنسي أيضا جامع النوري الكبير كما وسيكون قضاء الحمدانية احدى محطاته.

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