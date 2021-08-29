ماكرون يدعو إلى إقامة “منطقة آمنة” لمواصلة العمليات الإنسانية في كابول

2021/08/29 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن فرنسا وبريطانيا ستدعوان الأمم المتحدة إلى العمل من أجل إقامة منطقة آمنة في العاصمة الأفغانية كابول لمواصلة العمليات الإنسانية.

وتأتي تصريحات ماكرون قبيل اجتماع مقرر يوم غد الإثنين للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وتشارف عمليات إجلاء الأفغان الفارين التي بدأت قبل أسبوعين على الانتهاء في مطار كابول مع اقتراب موعد استكمال انسحاب القوات الأميركية.

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