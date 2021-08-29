السفارة الأميركية تحذر من “تهديد محدد” قرب مطار كابول وتطالب مواطنيها بمغادرة المنطقة

2021/08/29 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الولايات المتحدة من تهديد محدد وموثوق قرب مطار كابول، مطالبة مواطنيها بمغادرة المنطقة.

وقالت السفارة الأميركية في كابول في تحذير أمني بسبب تهديد محدد وموثوق، يتعين على جميع المواطنين الأميركيين الموجودين على مقربة من مطار كابول … مغادرة منطقة المطار فورا.

وأشارت السفارة في تحذيرها إلى التهديد الذي تتعرض له البوابة الجنوبية للمطار، وبوابة وزارة الداخلية الجديدة، والبوابة في الجانب الشمالي الغربي من المطار.

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