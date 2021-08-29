مهندسو ميسان يغلقون مبنى شركة نفط ميسان احتجاجاً على عدم شمولهم بالتعيين

2021/08/29 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اغلق عدد من المهندسين المعتصمين امام شركة نفط ميسان ، اليوم الاحد ، بوابة الشركة احتجاجاً على عدم شمولهم بالتعيين".وقال احد المهندسين المعتصمين لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان غلق ابوب الشركة جاء للضغط على الجهات المعنية لتلبية مطالبنا"./انتهى

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