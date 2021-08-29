عمليات بغداد تحرك دعوى قضائية ضد نائب وحمايته لمنعهم كوادر الامانة من رفع التجاوزات في الدورة

2021/08/29 | 13:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن تحريك دعوى قضائية ضد نائب وحمايته لمنعهم كوادر الامانة من رفع التجاوزات في الدورة .وذكرت في بيان : ان الخلية تابعت ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام احد اعضاء مجلس النواب وحمايته بمنع كوادر بلدية الدورة في العاصمة بغداد من ازالة التجاوزات والاعتداء عليهم.واضافت: انه تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد النائب وحمايته، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء./انتهى3

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