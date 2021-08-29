بيان أمني: إجراءات بحق نائب تصدى لحملة إزالة تجاوزات في بغداد (صور)

2021/08/29 | 13:07 - المصدر: وكالة ناس

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خلية الإعلام الأمني==============تابعت خلية الاعلام الامني ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام احد اعضاء مجلس النواب وحمايته بمنع كوادر بلدية الدورة في العاصمة بغداد من ازالة التجاوزات والاعتداء عليهم.حيث تم الايعاز الى قيادة عمليات بغداد بتحريك دعوى قضائية ضد النائب وحمايته، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم لتقديمهم للقضاء، فيما قامت قوة من الفرقة ١٧ بالجيش العراقي بمصاحبة الجهد الهندسي لبلدية الدورة وازالة التجاوزات على القطع السكنية الموزعة لموظفي الدولة منذ سنوات ولم يتمكنوا من الإستفادة منها بسبب هذه التجاوزات.ونهيب بجميع المواطنين التعاون مع الكوادر البلدية في لازالة التجاوزات الموجودة لاظهار مدننا بمظهر لائق والحفاظ على المال العام.==============٢٩ اب ٢٠٢١

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