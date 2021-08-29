ماكرون: زرت الموصل للتعبير عن أهميتها وتقديم التقدير لجميع الطوائف

2021/08/29 | 13:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن زيارته إلى مدينة الموصل جاءت للتعبير عن أهميتها وتقديم التقدير لجميع الطوائف.

يتبع..

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