وزير التربية يحسم مصير الدوام للعام الدراسي الجديد

2021/08/29 | 13:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب، الاحد، ان العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا.

وذكر عبد الصاحب في تصريح تابعه NRT عربية، (29 آب 2021)، ان "العام الدراسي الجديد سيكون حضوريا"، داعيا "الطلبة الى تلقي لقاح كورونا".

N.A

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