شباب عرب يؤسسون كور إسطنبول لريادة الاعمال

2021/08/29 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن في مدينة إسطنبول، تأسيس "كور إسطنبول لريادة الاعمال" بدعم ورعاية رجال اعمال ومنظمات دولية.

ووفقا للبيان التأسيسي، الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "نحن مجموعة شباب من الجالية العربية في تركيا، جمعنا الشغف لنؤسس "كور اسطنبول لريادة الاعمال"، مركز ريادة الأعمال العربي في تركيا، وبرعاية رجال اعمال ومنظمات دولية من داخل وخارج تركيا".

وأضاف البيان، "نسعى في كور اسطنبول الى خلق مجتمع شبابي عربي متخصص ومهتم بقطاع ريادة الاعمال في تركيا، يعمل على بناء شركات ناشئة وفاعلة، وانتاج يد عاملة تمتلك مهارات العمل في السوق".

ونوه البيان إلى أن "كور إسطنبول تقدم ثلاث خدمات رئيسية الأول اطلاق برنامج احتضان يستهدف 40 مشروعا ناشئا عربيا سنوياً في تركيا، يتلقى فيه المحتضنين دعم استشاري كامل ومساحة عمل مجانية طيلة فترة الاحتضان، مع ربط المحتضنين بشبكة مستثمرين".

وتابع "الثاني إطلاق برامج وانشطة متخصصة لتطوير المهارات الحرفية المطلوبة في سوق العمل كالتصميم والتسويق واللغات والتجارة الالكترونية والذكاء الصناعي وغيرها من القطاعات، اما الثالث هو مكان عمل يمتد على مساحة 1200 م2 مجهز بكل وسائل وأدوات الدعم التقنية واللوجستية من قاعات اجتماعات وقاعات تدريبية وأكثر من 60 طاولة عمل شخصية مجهزة للشباب العربي وأصحاب المشاريع."

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