بينيت عن زيارة واشنطن: جميع الأهداف تحققت.. واللقاء مع بايدن كان

2021/08/29 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تأجل لمدة 24 ساعة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اجتماعه مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض بـ "الدافئ" و"الناجح".

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