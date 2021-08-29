حالة الطقس للأيام المقبلة.. الأنواء تتوقع انخفاض درجات الحرارة

2021/08/29 | 13:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضًا بدرجات الحرارة بدءًا من الثلاثاء المقبل.

وقال بيان للهيئة تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الطقس ليوم الاثنين في المنطقة الشمالية سيكون صحوًا درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، حيث ستسجل درجات الحرارة في بغداد 49، فيما ستسجل محافظات البصرة وميسان وذي قار 50 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحوًا حارًا، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوًا حارًا، درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان أن "الطقس في يوم الثلاثاء سيكون بالمنطقة الشمالية صحوًا ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوًا حارًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس فيها صحوًا حارًا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلًا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الشمالية صحوًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية(8-10)كم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحوًا حارًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوًا حارًا، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10-20)كم س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحوًا حارًا، يرافقه ظهور بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحوًا حارًا، وظهور بعض الغيوم لا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحوًا حارًا، فضلاً عن ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وأدناه جدول درجات الحرارة ليوم غد الاثنين وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:

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حالة الطقس للأيام المقبلة..



درجات الحرارة تواصل الارتفاع

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