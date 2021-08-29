2021/08/29 | 13:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسات صغيرة من شركة جونسون آند جونسون، والتي لم تتم مراجعتها من قبل الأقران بعد، أن جرعة معززة للقاح فيروس كورونا زادت من عدد الأجسام المضادة تسعة أضعاف.لكن الجهاز المناعي يتكون من أجزاء كثيرة، والأجسام المضادة هي مجرد جزء من تلك الأجزاء، لذا فإن السؤال هو "هل هذا يعني أن الجرعة المعززة ستوفر مزيدًا من الحماية ضد متغير دلتا؟"

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