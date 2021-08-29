تراجع ايرادات شركة التأمين الوطنية رغم الطلب المتزايد.. فشل في التسويق وجذب المهن الخاصة

2021/08/29 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تراجعت اقساط وارباح شركة التأمين الوطنية خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، فيما تمثلت دفوعات الخطوط الجوية العراقية الاسهم الاكبر من ايرادات شركة التأمين.

حيث اعلنت شركة التأمين الوطنية العراقية والتي تعتبر من اكبر الشركات العراقية في مجال التأمين عن عائداتها السنوية لعام 2020 والتي بلغت اقساط التأمين فيها 87 مليار دينار عراقي بانخفاض مقداره 7% مقارنة مع العام 2019 وبلغ صافي ارباح الشركة لعام 2020، 14 مليار دينار بانخفاض بلغ مقداره 18% مقارنة مع 2019 .

وبلغت نسبة مساهمة الشركة الى الناتج المحلي بحدود 0.007% وهي نسبة متدنية وخصوصا ان الشركة تملك حصة تسويقية تبلغ بحدود 50% من حجم سوق التأمين المحلي.

وحقق قطاع الطيران النسبة الاعلى من العائدات نتيجة العقد مع شركة الخطوط الجوية العراقية مع شركة التأمين الوطنية وبلغت مساهمة قطاع تأمين الطائرات بحدود 22% من مجمل عائدات الشركة يليها القطاع الهندسي والذي مثل 19% ثم قطاع الحريق بنسبة 16%

وبحسب المدير المفوض لمؤسسة عراق المستقبل للدراسات منار العبيدي فأنه “بالرغم من ان الشركة تخصص ما نسبته 5% من ارباح الشركة لقطاع البحث والتطوير والذي تبلغ قيمة المبلغ المخصص 734مليون دينار وبالاضافة الى تخصيص مبالغ عالية لقطاع التسويق الا ان الشركة فشلت باستقطاب الكثير من الجهات العاملة في العراق بالرغم من الطلب المتزايد على التأمين “.

واوضح ان “قطاع التأمين ممكن ان يلعب دورا رئيسيا في زيادة الناتج المحلي وبالتالي زيادة الوظائف في القطاع الخاص والعام نتيجة ارتباط نسبة النمو بالناتج المحلي مع زيادة الوظائف “، مبينا انه “لا تشكل مساهمة قطاع التأمين للشركات العراقية بمجمله اكثر من 0.5% من الناتج المحلي العراقي وهي نسب متدنية اذا ما تم مقارنتها بمساهمة القطاع في الدول الاخرى والتي تتجاوز حاجز ال 2-3% “.

وبين انه “لم تستطع الشركة من زيادة عائداتها في قطاعات مهمة مثل القطاع الصحي وقطاع السيارات الذي مثل 4% فقط من عائدات الشركة ويعكس هذا الامر ضعف الشركة في التسويق لمنتجاتها واعتمادها على القطاعات الحكومية دون القدرة على جذب قطاعات مهمة للتأمين نتيجة ضعف عمليات التسويق والانظمة الادارية المتهالكة المستخدمة في الشركة التي لا تعتمد على الانظمة الالكترونية الحديثة ولا تعتمد انظمة ادارة نظم التسويق والمبيعات الحديثة للكسب العملاء المحتملين بالرغم من ان عدد موظفي الشركة يبلغ 729 موظف”.

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