2021/08/29 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 9 دقائق

مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ساعة

منذ 33 دقيقة

رئيس الجمهورية يستقبل السفير السوري ويؤكد: المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات

منذ 3 ساعات

ماكرون يصل إلى كنيسة الساعة في الموصل القديمة

منذ 5 ساعات

ماكرون يصل إلى نينوى

منذ 11 ساعة

ماكرون يصل أربيل

منذ 13 ساعة

ماكرون يصل الكاظمية شمالي بغداد

منذ 16 ساعة

رئيس مجلس النواب يتلقى دعوة لزيارة ايران

منذ 17 ساعة

الصدر يغرد حول قمة بغداد

منذ 17 ساعة

رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لزيارة إيران

منذ 17 ساعة

برئاسة الحلبوسي وماكرون..



جلسة مباحثات برلمانية بين العراق وفرنسا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏ماكرون: زرت الموصل للتعبير عن أهميتها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏ماكرون: زرت الموصل للتعبير عن أهميتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).