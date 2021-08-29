رئيس الجمهورية: استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا

2021/08/29 | 13:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان دول المنطقة امام مسؤولية كبيرة، فيما اشار الى ان استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، ان “الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح”.واضاف، ان “اللقاء، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين […]

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