صالح: المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات وتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي

2021/08/29 | 13:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، ان دول المنطقة امام مسؤولية كبيرة، فيما اشار الى ان استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقت (بغداد اليوم)، ان "الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح".

واضاف، ان "اللقاء، بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابطُ تاريخيةٌ واجتماعيةٌ وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين، ومواصلة الجهد الأمني لمكافحة بقايا الإرهاب".

وأكّد صالح أن "دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات، وضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ودعم مسارات التعاون والتكامل بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسوريا".

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