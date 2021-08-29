إعتقال متهمين بالقتل وآخر بسرقة محولة كهربائية في بغداد

2021/08/29 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد، القبض على متهمين بالقتل وآخر بسرقة محولة كهربائية في العاصمة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين لارتكابهم جرائم قتل ضمن مكاتب مكافحة إجرام حي العامل وحسينية المعامل”.وأشار الى “اتخاذ الإجراءات …

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