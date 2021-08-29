الحبس لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في ميسان

2021/08/29 | 13:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت محكمة جنايات ميسان الهيئة الأولى، اليوم الأحد، حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان عن جريمة ابتزاز امرأة في المحافظة.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المدان قام بتهديد (فتاة) عن طريق نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو إعطائه مبلغاً مالياً مقداره مليونا دينار”، مشيرا …

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