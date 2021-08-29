توضيح بخصوص تأخر ميمي عن وفد الأسوُد

2021/08/29 | 13:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي كشف المنسّق الإعلامي لمنتخبنا الوطني هشام محمد عن سبب عدم تواجد مهاجم اسود الرافدين مهند علي (ميمي) مع الوفد الذي وصل الى سيؤول تحضيراً لملاقات منتخب كوريا الجنوبية لحساب التصفيات النهائية لمونديال قطر .وقال محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد إن، " اللاعب سافر للتوقيع على عقد احترافي مع أحد الأندية الأوروبية قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية" مبيناً، أن " ميمي لم يتخلف عن وفد المنتخب الوطني وسيكون متواجداً في المباراة بشكل طبيعي".واضاف محمد، أن" موعد التحاق اللاعب بمعسكر الفريق في كوريا الجنوبية سيحدد مساء اليوم بعد الانتهاء من حسم انتقاله الى اوروبا ".

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