2021/08/29 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن علاقات بلاده مع العراق وسوريا “استراتيجية”.وأضاف عبد اللهيان خلال تصريحات اليوم الأحد فور وصوله سوريا: “نحن و سوريا قمنا بعمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع العراق وسوريا “استراتيجية” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع العراق وسوريا “استراتيجية”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني: علاقاتنا مع العراق وسوريا “استراتيجية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).