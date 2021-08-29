ماذا قال الرئيس الفرنسي عن زيارته للكاظمية؟

2021/08/29 | 14:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الفرنسي يزور العراق لليوم الثاني على التوالي.

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