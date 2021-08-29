حرب الطاقة ستبقى مستمرة .. رائد العبيدي

2021/08/29 | 14:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب رائد العبيدي:

رغم الضغوط الأمريكية الهائلة على المشروع وعلى روسيا وألمانيا فقد تبقت أيام قليلة على افتتاح خط (نورد ستريم 2) الذي سيقوم بنقل 55 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا ، وتجاوزت كلفته 11 مليار دولار لحد الآن

وتضغط واشنطن على ألمانيا لإيجاد طرق لضمان عدم تمكن روسيا من استخدام خط الأنابيب الذي أوشك على الانتهاء لإلحاق الضرر بأوكرانيا أو الحلفاء الآخرين في أوروبا الشرقية.

حيث تتخوف الولايات المتحدة من قيام روسيا باستخدام هذا المشروع سلاحاً ضد اوربا.

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