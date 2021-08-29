وصول ٤٣٠ ألف جرعة من لقاح فايزر إلى العراق

2021/08/29 | 14:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا لشركة فايزر.وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة للوزارة، في بيان “وصول جرعات جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر وبكميه ٤٣٠ الف جرعة”.واكدت الشركة أنه “تم توزيع الشحنة لكافة المنافذ التلقيحية بمرافقة […]

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