2021/08/29 | 15:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 29 أغسطس 2021 | 02:31 مساءً

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لجنة نيابية: حكومة الكاظمي استغلت غياب الرقابة لتفعل ما تشاء

اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، ان الحكومة استغلت غياب الدور الرقابي للبرلمان لتفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب.



وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث متلفز، ان "الحكومة استغلت هذه الفرصة بشكل كبير وواضح فأصبحت تفعل ما تشاء وتقرر ما تشاء من دون الاخذ بالآراء".



واضاف همزة ان "مجلس النواب ليس اكبر سلطة من الحكومة فقط وانما هو اكبر سلطة تشريعية في الدولة، وعمله ضروري وتشريعي ومهم للدولة ولكافة الشعب".

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