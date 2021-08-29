2021/08/29 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكرون يحقق أول أهداف قمة بغداد في مدينة الموصل القديمة | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Wwdg9-De1OA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماكرون يحقق أول أهداف قمة بغداد في مدينة الموصل القديمة | نشرة اخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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