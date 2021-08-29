2021/08/29 | 15:06 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fNGVJT77fqU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من كشك صغير إلى مطعم كبير .. امرأة من دهوك تحوّل حلمها إلى حقيقة | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من كشك صغير إلى مطعم كبير .. امرأة من دهوك تحوّل حلمها إلى حقيقة | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).