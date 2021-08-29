2021/08/29 | 15:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد تقرير إخباري بأن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه اليوم الأحد إلى سوريا، وذلك عقب مشاركته أمس في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن عبد اللهيان، الذي يقوم بأول زيارة خارجية له إلى دول الجوار والمنطقة بعد توليه منصبه، سيتوجه اليوم إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين.



وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتم دعوة سورية للاجتماع.

وكان عبد اللهيان قال أمس :”كان من الضروري دعوة سورية إلى هذا المؤتمر، باعتبارها جارة مهمة للعراق”، مضيفاً أن “إيران على اتصال مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد، والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة حول أي مبادرة إقليمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات في دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات في دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).