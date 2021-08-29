اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الجمهورية برهم صالح

2021/08/29 | 15:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الأحد، عدداً من الملفات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، وذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما.

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وذكرت السفارة الأميركية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 آب 2021)، أنه "تحدثَ وزير الخارجية أنتوني بلينكين اليوم، مع الرئيس العراقي برهم صالح، وأكد مُجدداً التزام حكومة الولايات المتحدة طويل الأمد بعراقٍ قوي ومستقر ومزدهر".

وأضافت، "وأعرب الوزير عن رؤيته بأن الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد والعميقة والمتعددة الأوجه مع العراق تصبُ في مصلحة الشعب الأمريكي"، مجدداً (الوزير) "التأكيد على أن مهمة هزيمة داعش لم تنته ولكنها تتحول إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس قدراتٍ أفضل للقوات الأمنية العراقية".

وتابع البيان، "ستواصل الولايات المتحدة، بوصفها قائداً للتحالف الدولي لهزيمة داعش وجزءاً من بعثة حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في العراق، تدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها وتمكينها".

واشار البيان إلى أنه "كما أشاد الوزير بجهود الحكومة العراقية الرامية لإجراء انتخابات حُرةٍ ونزيهةٍ في العاشر من شهر تشرين الأول"، مُشيراً إلى "دعم الحكومة الأميركية لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) وبعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي".

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