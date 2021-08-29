الكشف عن تفاصيل هجوم الضلوعية.. انطلق من هذه المنطقة

2021/08/29 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن 10 كم تدخل حيز الاستنفار الامني بين ديالى وصلاح الدين بعد هجوم الضلوعية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوم الذي استهدف منطقة محيط الضلوعية مساء يوم أمس انطلق من المطيبيجة القريبة من الحدود بين ديالى وصلاح الدين لكنها ضمن حدود الاخيرة باعتباره مأوى لعديد من خلايا داعش في الاشهر الماضية".

واضاف، ان "10 كم من الحدود بين ديالى وصلاح الدين ضمن قاطع حوض حاوي العظيم دخل حيز الاستنفار الامني تحسبا لأي حالة طارئة خاصة وان داعش يحاول ايجاد اي ثغرة من اجل مهاجمة اهداف امنية ومدنية في ان واحد انطلاقا من المطيبيجة التي تمثل حاليا مصدر تهديد امني لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في ان واحد بسبب موقعها المعقد ووجود طرق نسيمية تربطها بتلال حمرين وصولا للمحافظات الثلاث".

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