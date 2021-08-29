رسمياً.. تحديد موعد أول مباراة لميسي مع باريس

2021/08/29 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعةلأول مرة يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قائمة باريس سان جيرمان، حيث يترقب الملايين من عشاق النجم الارجنتيني ضربة البداية مع فريقه الجديد أمام ريمس غدا، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الفرنسي.

​وكشف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن تواجد أخطر مثلث هجومى فى العالم فى قائمة الفريق غدا، وقال خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريمس، "ميسي ونيمار ومبابي سيتواجدون فى قائمة الفريق لمواجهة ريمس، بكل تأكيد، لقد تدربوا جيدا استعدادا للقاء".

وأوضح مدرب باريس سان سان جيرمان، أنه لم يتحدد بعد موقف ميسي ونيمار ومبابي، من المشاركة أساسيا أمام ريمس، غير أنه أكد تواجدهم جميعا".

وتعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي في 10 أغسطس الماضي، لكنه لم ينضم لقائمة الفريق، أمام ستراسبورج وستاد بريست فى الجولتين الماضيتين، بسبب عدم الجاهزية البدنية.ووقع ليونيل ميسي على عقود انضمامه إلى باريس سان جيرمان لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث.

وفى الوقت ذاته شهدت تدريبات النادى الباريسي اليوم فى المران الاخير تألق لافت للنجم الفرنسي كيليان مبابي قبل ساعات من مواجهة المسابقة المحلية.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو.

وشارك الثلاثى الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، فى تدريبات فريقهم باريس سان جيرمان اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة ريمس فى الأسبوع الرابع من منافسات الدورى الفرنسي غدا الأحد.

وينتظر جمهور باريس بفارغ الصبر مشاركة ميسي بعد انتقاله المفاجئ للنادى للمرة الأولى بعدما فشل فى تجديد عقده مع برشلونة بسبب قيود مالية على الأخير ليحصل باريس على خدماته.

وانضم ميسي إلى النجوم سيرجيو راموس وجيانلويجي دوناروما وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي المنضمين حديثا للنادي الفرنسي.

وأكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن كيليان مبابي ضمن قائمة الفريق لمواجهة ريمس فى الدورى الفرنسي غدا.وارتبط اسم كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو.

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