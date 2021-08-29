2021/08/29 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت المفوضية العليا للانتخابات اسماء المقبولين للعمل موظفي الاقتراع .ودعت المتقدمين للعمل الى الدخول على رابط المفوضية على قناة التليكرام لمعرفة اسماء المقبولين الذين تمت الموافقة عليهم من خلال القرعة الالكترونية.https://t.me/IHECOfficail ./انتهى ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية العليا للانتخابات تنشر اسماء المقبولين للعمل موظفي اقتراع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية العليا للانتخابات تنشر اسماء المقبولين للعمل موظفي اقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).