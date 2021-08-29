انطلاق بطولة كرة القدم للناشئين في ميسان

2021/08/29 | 15:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / انطلقت بطولة المنتديات الشبابية بكرة القدم لفئة الناشئين ، التي نظمتها مديرية شباب و رياضة ميسان (الشعبةالرياضية)، بمشاركة جميع المنتديات.وقال مدير شباب و رياضة ميسان شريف البخاتي:" ان هذه البطولة جاءت ضمن الخطة المركزية لشهر آب ، من اجل اكتشاف و صقل المواهب الرياضية لمرتادي المنتديات الشبابية وكذلك تنمية المواهب الرياضية وتعزيز الصحة البدنية "./انتهى

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