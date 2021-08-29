طقس العراق.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءا من هذا اليوم

2021/08/29 | 15:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا بدرجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان للهيئة تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (29 اب 2021) أن "الطقس ليوم الإثنين في المنطقة الشمالية سيكون صحوا درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، حيث ستسجل درجات الحرارة في بغداد 49، فيما ستسجل محافظات البصرة وميسان وذي قار 50 درجة مئوية، وستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما الطقس في المنطقة الجنوبية فسيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، درجات الحرارة مقاربة لما سجل يوم أمس، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأضاف البيان أن "الطقس في يوم الثلاثاء سيكون بالمنطقة الشمالية صحوا ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الوسطى فسيكون الطقس فيها صحواً حاراً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

وأشار إلى أن "طقس البلاد ليوم الأربعاء سيكون في المنطقة الشمالية صحواً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية(8-10)كم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً حاراظ، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة(10-20)كم س، ومدى الرؤية (8-10) کم".

ولفت إلى أن "الطقس يوم الخميس سيكون في المنطقة الشمالية صحوا حارا، يرافقه ظهور بعض الغيوم، ولا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ومدى الرؤية (8-10) کم، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس فيها صحواً حاراً، وظهور بعض الغيوم لا تغير في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة(10-20)كم س، ومدى الرؤية (8-10) کم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً حاراً، فضلاً عن ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، ومدى الرؤية (8-10) كم".

وادناه جدولا بدرجات الحرارة ليوم غد الاثنين وتفاصيل حالة الطقس في البلاد:

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