تفاصيل جديدة حول مقتل 'نورزان الشمري'.. من هي وكيف تزوجت في سن الـ13

2021/08/29 | 16:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدمة كبيرة يعيشها المجتمع العراقي منذ نحو أسبوع بسبب مقتل حسناء العراق نورزان الشمري، حيث توفيت في الشارع مطعونة بعدة طعنات من سكينة حادة.

وأكد رئيس خلية الاعلام الامني سعد معن، ان التحقيقات الاولية في حادثة مقتل الشابة "نورزان الشمري" افضت الى وجود خلافات عائلية.

وقال معن في تصريح لـ NRT عربية ان هذه "الجريمة جنائية والقوات الامنية تمكنت من اعتقال القاتل وهو شقيقها والتحقيق افضى الى وجود اشكالات عائلية".

واضاف معن ان "المشتركين معهم ابناء العم والتحري لا يزال مستمرا للقبض على المتهمين المتبقيين وسينالون جزاءهم العادل".

وتابع، ان "عملية القتل كانت في الشارع ولا يوجد اعتداء جنسي والحديث عن اعتداء سابق لاوانه ونحن بانتظار تقرير الطبيب الشرعي".

معلومات عن حسناء بغداد نورزان الشمري بعد مقتلها في الشارع

- اسمها بالكامل هو نور الهدى عبد الصاحب «نورزان».

- من مواليد عام 2001، أي تبلغ من العمر 20 عاما فقط.

- يتيمة الأب، وهي العائل الوحيد لأمها.

- تعمل في مطعم حلويات ضمن منطقة الجادرية، كي تتمكن من الصرف على نفسها ووالدتها.

- تعرضت للعنف الأسري، حيث تزوجت مرتين دون إرادتها قبل بلوغها عامها الـ20.

- بحسب أقاربها، أجبرت الفتاة على الزواج للمرة الأولى عندما بلغت 13 عاما.

- بعد طلاقها أُجبرت على الزواج مرة ثانية من شخص غير متزن اعتاد على ضربها وعرضها للكثير من العنف.

- يقول أقرباء نورزان، قتلها عمها لأنها رفضت الزواج من ابنه للمرة الثالثة بعد طلاقها.

- الجريمة ضد نورزان وقعت في يوم 22 من الشهر الجاري، حيث أوصلها السائق الخاص بها من المطعم إلى بيتها ضمن منطقة الدورة.

- ترجلت نوزران في حديقة أحد الشوارع مع سائقها، فوجئت بـ3 أشخاص يشهرون المسدس في وجه السائق فهرب وبقيت وحيدة.

- طعنت الفتاة عدة طعنات نافذة من آلة حادة (سكين)، وسقطت على الأرض، وظل المارة يشاهدون دون تدخل.

- سجلت كاميرات المراقبة لحظة مقتل نورزان في الشارع ومحاولة استغاثتها بالمارة.

لحظة اغتيال الشابة نورزان في شارع أبو نؤاس وسط بغداد pic.twitter.com/ADvWVD21Fw

— Dilshadgoran (@Dilshadgoran1) August 27, 2021

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