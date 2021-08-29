دفاعا عن الثّورة التّونسيّة / متى نطلّق الأوهام؟؟ - الطايع الهراغي

2021/08/29 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطايع_الهراغي "لتصبح ذكيّا تحتاج قراءة 10كتب فقط، لكن للعثورعلى تلك العشرة فأنت بحاجة لقراءة آلاف الكتب".



"لا تستوحشوا طريق الحقّ لقلّة سالكيه".



(علي بن أبي طالب)." لقد أسمعت لو ناديت حيّا ** ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ** ولكن أنت تنفخ في الرّماد".



(عمر بن معد يكرب الزّبيدي/ 601/642 ).



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