2021/08/29 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، انفجارا عنيفا جديدا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي.وذكرت RT في خبر أن “الانفجار دوى في شارع الشهيد في منطقة هانغرة، على الطريق المؤدي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن عشرات الجرحى المركز الخبري الوطني.

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